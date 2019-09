Albert Frey steht für Gutes ein

Triefenstein.Im Kloster Triefenstein ist Albert Frey in den letzten Jahren zum beliebten und geschätzten „Stammgast“ geworden. Am Samstag, 21. September, um 20 Uhr kommt der Songwriter, Lobpreisleiter und Musikproduzent aus Hohenlohe zu einem weiteren Solokonzert unter dem Motto „Aufwind“ in die Triefensteiner Klosterkirche.

Albert Frey ist einer der bekanntesten Autoren moderner christlicher Lieder in Deutschland. Seine Lieder, Konzerte und Seminare prägen viele Gemeinden und Gruppierungen im deutschsprachigen Raum. In seiner verbindenden Art finden sich die unterschiedlichsten Menschen wieder. Seine Texte machen Mut zu einer ehrlichen Begegnung mit Gott und zeigen vielfältige Erfahrungen und Gottesbilder. Seine Melodien gehen ins Ohr und werden in Gemeinden der unterschiedlichsten Ausrichtungen gesungen.

Albert Frey wurde 1964 in Oberschwaben geboren. Schon früh bekam er eine musikalische Ausbildung auf mehreren Instrumenten. Anfang der 80er fand er zu einem persönlichen Glauben an Gott im Rahmen der katholisch-charismatischen Jugendarbeit in Ravensburg und stieg in die christliche Rock-Band „Effata“ ein.

In den 90-ern konzentrierte er sich auf moderne deutschsprachige Anbetungsmusik. Erste Songs von ihm fanden landesweite Verbreitung und wurden in katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden gesungen. Er schloss sein Studium als Diplom-Toningenieur ab und machte sich mit eigenem Tonstudio selbstständig. Seit Mitte der 90er ist er Produzent der erfolgreichen „Feiert Jesus!“ CD-Reihe und produziert neben eigener Musik auch ausgewählte CDs von Kollegen.

Im Sommer 2017 legte er sein erstes Soloalbum „wild&weise“ speziell für Männer vor. Rauere, kämpferische, rockige Lieder, mit denen er „typisch männliche“ Themen aufgreift, beispielsweise über das „Kind im Mann“, Brüderlichkeit oder das Einstehen für das Gute.

Der Eintritt zum Konzert in Triefenstein ist frei. Die Christusträger-Brüder bitten am Ausgang um eine Spende für ein Photovoltaik-Projekt im Kongo. Die Anlage wird im Oktober eingeweiht. Sie soll das dortige Buschkrankenhaus Vanga zuverlässig mit Strom versorgen.

