Aktuell drei Corona-Fälle

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell (Stand: 7. August, 9 Uhr) drei positiv auf Covid-19 getestete Personen (Vergleich zur letzten Woche, 31. Juli: eine positiv auf Covid-19 getestete Person). Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart bislang 164 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Vergleich zur letzten Woche, 31. Juli: 161 positiv auf Covid-19 getestete Personen). Genesen sind davon 155 Personen (Vergleich zur letzten Woche, 31. Juli: 154 Personen genesen). Die Zahl der an beziehungsweise mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich 17 Personen in häuslicher Quarantäne. (Vergleich zur letzten Woche, 31. Juli: sechs Personen in häuslicher Quarantäne).

Verstöße werden geahndet

Aufgrund sich häufender Beschwerden weist das Landratsamt Main-Spessart noch einmal darauf hin, dass nach wie vor die Maskenpflicht besteht. Besonders Gewerbetreibende sowie Gastronomie- und Hotelleriebetriebe müssen die Corona-Regeln befolgen und dies auch von ihren Kunden und Gästen verlangen. Bei Verstößen müssen diese Betriebe mit einem Bußgeld in Höhe von 5000 Euro rechnen. Alle Bürger werden gebeten, weiterhin die Abstandsregeln zu beachten, an den Mund-Nasen-Schutz zu denken, insbesondere beim Einkaufen, im Öffentlichen Nahverkehr und in der Gastronomie. lra

