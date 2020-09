42 Personen in Quarantäne

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell (Stand Freitag, 4. September, 9 Uhr) fünf positiv auf Covid-19 getestete Personen. Wie das Landratsamt mitteilt, waren im Vergleich dazu vor einer Woche noch sieben Personen positiv getestet. Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart bislang 190 nachgewiesene Infektionen, vier mehr als eine Woche zuvor.

Genesen sind davon 179 Personen, am vergangenen Freitag waren es 173. Die Zahl der an beziehungsweise mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich 42 Personen in häuslicher Quarantäne. Vor einer Woche waren es noch 24 Personen. lra

