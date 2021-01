402 Personen sind aktuell infiziert

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Montag, 4. Januar) 402 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 2628 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 2068 Personen. Das teilt das Landratsamt mit. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt für den Landkreis demnach aktuell 133,2.

Zwei Todesfälle gemeldet

Es gibt seit Donnerstag, 31. Dezember, zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Verstorbenen liegt somit bei 158. Weiter heißt es in der Mitteilung: Die gestorbenen Personen gehörten altersbedingt einer Risikogruppe an.

23 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Es befinden sich aktuell 830 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.01.2021