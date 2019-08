3000 Euro Schaden nach Unfall

Marktheidenfeld.3000 Euro Schaden entstand am Dienstagnachmittag an einem grauen Audi A 8. Der 30-jährige Fahrer des Audi war gegen 16:20 Uhr auf der Kreisstraße MSP 31 von Michelrieth kommend in Richtung Altfeld unterwegs.

In einer Rechtskurve vor der Autobahnunterführung kam ihm ein unbekannter Autofahrer entgegen kam.

Dieser fuhr angeblich teilweise auf die linke Fahrbahnseite, so dass der Audi-Fahrer nach rechts ausweichen musste. Dabei streifte er einen Leitpfosten. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen VW Golf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telelefon 09391/98410. pol

