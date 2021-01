2418 Impfdosen bislang verabreicht

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Dienstag, 26. Januar) 179 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 2974 Personen positiv getestet. Genesen sind davon 2614. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Kreis aktuell 95,9 (Quelle: RKI).

Die Zahl der an beziehungsweise mit Covid-19 Gestorbenen liegt weiter bei 181. 20 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Es befinden sich 526 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Darüber informiert das Landratsamt.

Kapazitäten nicht ausgeschöpft

Am Montag wurden in der Lohrer Spessarttorhalle die Impfungen der über 80-Jährigen aufgenommen. Insgesamt wurden dort an diesem Tag 124 priorisierte Personen geimpft, darunter auch Mitarbeiter von Arztpraxen. Damit lag die Zahl der Geimpften allerdings weit unter dem, was im Impfzentrum täglich möglich wäre. Dort sind die Kapazitäten auf 300 Impfungen pro Tag ausgelegt – bei Bedarf können diese auch noch erhöht werden.

„Wir sind froh, dass wir jetzt endlich beginnen konnten und hoffen natürlich, dass die Impfungen in den kommenden Wochen deutlich an Fahrt aufnehmen werden. Das alles hängt aber von der Impfstoffmenge ab, die uns zur Verfügung gestellt wird“, wird Landrätin Sabine Sitter in der Mitteilung zitiert.

Bislang wurden im Landkreis Main-Spessart (Stand 25. Januar) insgesamt 2418 Impfdosen verabreicht (1826 Erstimpfungen und 592 Zweitimpfungen), vorrangig an Bewohner sowie das Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen. In dieser Woche werden rund 350 Impfdosen erwartet, die neben den notwendigen Zweitimpfungen auch für Erstimpfungen im Impfzentrum verwendet werden sollen. pm

