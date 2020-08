21 Tage lang Fahrradkilometer sammeln

Main-Spessart-Kreis.21 Tage lang Fahrrad-Kilometer sammeln heißt es ab Sonntag im Landkreis Main-Spessart. Wie das Landratsamt mitteilt, beteiligt sich der Kreis vom 30. August bis 19. September an der Aktion Stadtradeln. Mit der Aktion des Klima-Bündnis solle das Radfahren als klimafreundliche Art der Mobilität gestärkt werden.

Im Wettbewerb messe sich der Landkreis mit allen weltweit teilnehmenden Kommunen, darum zähle jeder geradelte Kilometer – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, im Urlaub oder auf sportlicher Runde.

Bislang haben sich 206 Radler angemeldet. Interessierte können sich auch noch nach dem Start des Aktionszeitraums registrieren. Mitradeln können alle, die in Main-Spessart wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Jeder Interessierte kann mit Freunden, Verwandten, Kollegen oder Vereinsmitgliedern ein Team von mindestens zwei Personen bilden oder sich einem bestehenden Team, das bereits online gelistet ist, anschließen. Alle, die keinem Team angehören, fahren automatisch im „offenen Team MSP“. Die geradelten Kilometer können im Online-Radelkalender oder per Stadtradeln-App eingetragen werden.

Die Teams in Main-Spessart radeln in diesem Jahr doppelt klimafreundlich, so die Verantwortlichen: Zusätzlich zur emissionsfrei zurückgelegten Strecke werden für jeden geradelten Kilometer zwei Cent an ein Klimaschutz-Projekt gespendet. Als Belohnung für alle Radler, die im Aktionszeitraum mindestens 100 Kilometer zurückgelegt haben, werden Gutscheine verlost. Möglich wird das durch die Raiffeisenbank Main-Spessart eG, die Sparkasse Mainfranken Würzburg und den Landkreis Main-Spessart als Hauptsponsoren sowie durch die Fahrradläden Rosenberger (Karlstadt), Riedmann (Karbach) und Cube (Lohr). Drei Radlerinnen gehen als so genannte Stadtradeln-Stars ins Rennen. Für sie heißt es 21 Tage mit Fahrrad und ÖPNV, aber ohne Auto unterwegs zu sein. In einem Blog berichten sie über ihre Erfahrungen.

Alle Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, sind online unter www.stadtradeln.de/landkreis-main-spessart zu finden. Bei Fragen steht das Organisationsteam von Agenda 21, Regional- und Klimaschutzmanagement zur Verfügung, E-Mail: Stadtradeln@Lramsp.de oder Telefon 09353/7931755. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020