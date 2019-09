14-jährige Marie geht in die Luft

Marie Ostrowski ist erst 14 Jahre alt und sitzt bereits alleine im Cockpit eines Segelflugzeugs. Die Flugleidenschaft liegt bei ihr im Blut.

Altfeld. Über der Wiese am Rande des Eichholz-Waldes duftet es nach frisch gemähtem Gras. Am Himmel über dem Vorspessart „stehen“ dicke Cumulus-Wolken – Wolken, die Segelflugzeuge mit thermischen Aufwinden himmelwärts ziehen. Im Funkgerät am

...