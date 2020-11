Zwei Schwerverletzte bei Autounfall

Krautheim.Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei bei einem Unfall am Freitagabend bei Krautheim schwer verletzt. Ein 19-Jähriger fuhr in seinem VW Polo kurz nach 18 Uhr auf der Landstraße von Krautheim in Richtung Klepsau. Kurz vor der Abzweigung nach Horrenbach wollte der junge Mann nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah, vermutlich wegen einer vorausfahrenden landwirtschaftlichen Maschine, den entgegenkommenden Ford eines 74-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Autos, bei dem die Fahrer schwer verletzt wurden. Sie wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstanden Schäden in Höhe von rund 15 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020