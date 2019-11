Zusätzliche Ausgaben gebilligt

Trotz zusätzlicher Ausgaben ist bei der Erschließung des Baugebiets „Untere Au IV“ in Gommersdorf der mit 494 000 Euro kalkulierte Kostenrahmen nicht überschritten worden. Den Mehrkosten in Höhe von rund 72 000 Euro stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zu.