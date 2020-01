Krautheim.„Bildungsnation oder Bildungschaos? Was Eltern jetzt wissen sollten“ ist der Titel eines Vortrags am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr im Eugen-Seitz-Bürgerhaus in Krautheim mit Josef Kraus. Der Referent hat viel Erfahrung und weiß, wovon er redet. Seine jahrzehntelange Arbeit als Lehrer, Diplom-Psychologe, Direktor eines bayrischen Gymnasiums und Vorsitzender des Dt. Lehrerverbandes befähigen den kürzlich in Ruhestand getretenen Bayern, das deutsche Bildungssystem einzuordnen.

Bei der Bewertung, ob Deutschland eine erfolgreiche Bildungsnation ist oder eher das Bildungschaos herrscht, bürstet er gerne gegen den Strich der pädagogischen Korrektheit, zeigt gravierende Fehler in der aktuellen Bildungspolitik schonungslos auf und gibt Denkanstöße. Angesprochen werden zum Beispiel der Umgang mit unterschiedlichen Begabungen von Menschen, die Grundschule und die weitere Schullaufbahn, die Durchlässigkeit des Schulsystems, das Thema Ganztagesschule versus Halbtagesschule, die neue Pisa-Studie und ihre Folgen, die Rolle der Eltern und vieles mehr. Ein geringer Unkostenbeitrag wird erhoben. Veranstalter ist der Verein der Freunde der Realschule Krautheim.

