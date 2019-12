Volkslieder und Evergreens

Westernhausen.Auch 2020 kommen Siggi Stern und Christian Zatloukal nach Westernhausen, um das neue Jahr musikalisch zu begrüßen. Ihr Neujahrskonzert findet am Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr, im „Haus am Sternbach“ im Schulweg 10 in Westernhausen statt. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Zuhause in Hildesheim treffen sich die beiden regelmäßig am Küchentisch und machen zusammen Musik. Küchenfunk heißt das dann – mit zwei Gitarren, zweistimmigem Gesang und immer wieder gerne Ukulele und Timple. Neben Siggi-Stern-Klassikern, Volksliedern und Evergreens wird das Duo einige Flusssongs spielen, die für den Neckaraktionstag 2019 in Heilbronn entstanden sind. Und natürlich darf auch die Hausaufgabe wieder nicht fehlen, die beim letzten Konzert vom Publikum aufgegeben wurde: Eine ganz eigene Version des traditionellen Westernhäuser Hochzeitslieds. Der Stilmix der beiden ist bunt, die Texte sind mal nachdenklich und mal humorvoll. Veranstalter ist der Dorf- und Kulturverein Westernhausen, der auch für Getränke sorgt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019