Verkehr im ländlichen Raum und digitale Logistik auf dem Programm

Krautheim.Gleich zweimal hatte die Spedition Rüdinger in Krautheim hohen Besuch der Politik.

Den Auftakt bildete der Besuch des Bundestagsabgeordneten Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Nach der einleitenden Begrüßung durch die JU-Vorsitzende Stefanie Sonntag und MdL Arnulf von Eyb informierte Staatssekretär Steffen Bilger über die vielseitigen Aspekte rund um das Veranstaltungsthema „Verkehr und Infrastruktur im ländlichen Raum“, sowie über weitere derzeit aktuelle Themen aus Berlin.

Wie sehr diese Themen die Menschen beschäftigen, zeigten die regen Fragen der Teilnehmer, die Steffen Bilger ausführlich und mit großer Detailtiefe beantwortete. Die Ausführungen umfassten so spannende Themen wie Elektroantrieb versus Wasserstoff, die Mobilität der Zukunft in Verbindung mit den Klimazielen, aber auch die Frage, was mit den Mitteln aus der Lkw-Maut passiert. Immerhin überweist allein die Rüdinger Spedition jeden Monat weit über 100 000 Euro Mautgebühren an den Bund. Wobei immer wieder deutlich wurde: „Ohne die Innovationskraft der Logistik, würde der Güterverkehr gar nicht funktionieren“, so Staatssekretär Steffen Bilger zusammenfassend.

Im Rahmen der Digitalisierungs- und Ausbildungsreise 2019 machte am Dienstag dann am 30. Juli Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz Station in Krautheim, begleitet von regierungsamtlichen Mitarbeitern des Referats Berufliche Ausbildung. In der hochkarätigen Runde konnte das Unternehmerehepaar Anja und Roland Rüdinger darüber hinaus neben Vertretern der IHK und der Wirtschaftsinitiative Hohenlohe, den Verbandsgeschäftsführer Spedition und Logistik BW, sowie MdB Christian von Stetten begrüßen.

Den Auftakt der Unternehmenspräsentation bildete der Unternehmensfilm „Rüdinger 4.0“, in dem die digitalen Logistikabläufe mit zwei spannenden Beispielen ganz konkret dargestellt wurden. Für diese Digitalisierungs-Innovation wurde das Unternehmen bereits 2018 mit dem Spitzenpreis VR-Award der Verkehrs-Rundschau ausgezeichnet.

Trotz des straffen Zeitrahmens blieb Gelegenheit für die Fragen der Staatssekretärin an die Rüdinger-Azubis, die jeweils verschiedene Berufsbilder und Ausbildungswege repräsentierten. Mit derzeit 60 Auszubildenden zählt die Spedition zu den größten Ausbildungsbetrieben in der Region, verfügt über 25 Ausbilder mit Ausbildungsschein und ist seit 2015 „Dualis“ zertifiziert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019