Vandalismus beim Weinfest

Klepsau.Mehrere hundert Euro Sach- und Diebstahlschaden haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag in Klepsau angerichtet. Zwischen 2 und 5 Uhr demolierten die Zerstörungswütigen in der Winzerstraße und in der Laibacher Straße einen hölzernen Fahnenmasten und rissen einen weiteren mitsamt dem Betonsockel aus dem Boden. Anschließend warfen sie die Masten in den angrenzenden Bach.

Zudem rissen die Täter drei 120 mal 300 Zentimeter große, gehisste Fahnen von den Masten und nahmen sie mit. Vor der Tat fand in der Kelter die jährliche Weinprobe statt, an der etwa 800 Gäste teilgenommen hatten.

Polizei sucht Zeugen

Möglicherweise haben Festbesucher verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung beziehungsweise dem Diebstahl stehen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Krautheim, Telefon 06294 234, zu melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.09.2019