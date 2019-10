Unterhaltsames Familienfest im Jagsttal

Krautheim.Zum 72. Mal findet am kommenden Wochenende von Freitag, 18., bis Montag, 21. Oktober, das Jagsttaler Volksfest – die Krautheimer Herbstmesse – mit modernem Vergnügungspark, einem großen Krämermarkt, einem Kindernachmittag und täglichem Festbetrieb mit Stimmungsmusik statt.

Start um 19.45 Uhr

Das Familienfest beginnt am Freitagabend um 19.45 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Andreas Köhler. Zum anschließenden Festauftakt spielt „Kzwoa“, eine Stimmungs - und Showkapelle. Am Samstag findet von 12 bis 17 Uhr der Krautheimer Gebrauchtbüchermarkt mit einer kostenlosen Bücherspendenaktion statt. Der Krämermarkt beginnt um 13 Uhr und endet um 19 Uhr so wie der Familiennachmittag im Vergnügungspark. Es gibt eine Fahrpreisermäßigung bis zu 50 Prozent bei allen Fahrgeschäften sowie Sonderangebote an den übrigen Geschäften des Vergnügungsparks und im Festzelt. Ab 20 Uhr sorgt „Zefix“ für Stimmung.

Auch am Sonntag findet von 10 bis 19 Uhr der Krämermarkt statt. Ab 11 Uhr ist Volksfest - und Festzeltbetrieb. Von 12 bis 17 Uhr wird der Gebrauchtbüchermarkt fortgesetzt. Zur Unterhaltung spielt ab 12.30 Uhr die Winzerkapelle aus Klepsau. In Krautheim-Tal sind die Geschäfte am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet, so dass hier noch eine Einkaufsmöglichkeit für die Besucher besteht. Die Begrüßung der Gäste erfolgt um 15 Uhr und ab 17.30 Uhr geht die musikalische Unterhaltung mit der Blaskapelle Gommersdorf weiter. Am letzten Tag der Krautheimer Herbstmesse findet von 13 bis 18 Uhr der Krämermarkt statt. Ab 13 Uhr treffen sich die Behörden und Betriebe. Zum abendlichen Festausklang spielt ab 18.30 Uhr die Stadtkapelle Krautheim zur Unterhaltung. Ab 22 Uhr findet die Verlosung durch die Brauerei statt. Veranstalter ist die Stadt Krautheim. Zum Ausschank kommt das Herbsthäuser Festbier, Festwirt ist Horst Gruber. F

