Über Fernunterricht beraten

Krautheim.Zur ersten Elternbeiratssitzung der Realschule Krautheim begrüßte Stefan Chalupa die Elternvertreter in der Aula. Auch Realschulrektor Thomas Weniger und Konrektor Simon Kurfeß grüßten und würdigten die engagierte und konstruktive Elternarbeit. Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern sei eine unverzichtbare Voraussetzung für jede erfolgreiche Erziehungs- und Bildungsarbeit. Auch im letzten Schuljahr, das im Zeichen der Corona-Pandemie stand, sei es vorbildlich gewesen, wie sich Eltern für Schule und Schüler einsetzten und so die Herausforderung des Homeschoolings gestemmt werden konnte.

Thomas Weniger dankte allen Elternbeiräten für ihr Engagement und lobte, dass fast alle ihr Amt kommissarisch weiterführen werden. Außerdem sei er erfreut, dass eine ordentliche Lehrerversorgung bestehe und alle Lehrkräfte und Schüler im Präsenzunterricht starten konnten. Dadurch sei es auch in diesem Schuljahr möglich, Förderkurse für Mathematik, Deutsch und Englisch in den Klassen 5 und 6 sowie auch die Förderfeuerwehr ab Klasse 7 anzubieten. Ein weiteres Schwerpunktthema war die Corona-Pandemie. So wurde den Eltern das Hygienekonzept vorgestellt und Vorbereitungen für einen eventuell nötigen Fernunterricht beraten. Zusätzlich wurden die neuen Rahmenbedingungen des Kultusministeriums für den Fernlernunterricht vorgestellt.

Anschließend berichtete die Schulleitung über aktuelle Entwicklungen im Schulprogramm. Außerdem wurden im Rahmen des Digitalpakts die Beamer in den Klassenzimmern durch Bildschirme ersetzt und Endgeräte für die Lehrkräfte angeschafft. In den nächsten Wochen werden im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms zusätzlich mobile Geräte angeschafft, die für die PC-Räume oder bei Bedarf als Leihgabe für Familien während des Homeschoolings zur Verfügung gestellt werden können. Erfreut war Weniger, dass der Glasfaseranschluss noch in diesem Schuljahr anstehe und ein Ausbau des schulischen WLANs von den Lehrern vorbereitet und geplant werde.

Im Verlauf der Sitzung waren neben weiteren Themen wie der Bussituation auch Neuwahlen fällig. Dabei wurden Stefan Chalupa als Elternbeiratsvorsitzender und Ute Mohaupt als Stellvertreterin in ihrem Amt bestätigt. Rektor Thomas Weniger bedankte sich für die Bereitschaft, die Ämter weiterzuführen und mitzuhelfen, zu einer weiterhin guten Schulentwicklung beizutragen. Das neue Schuljahr werde sicher besonders. Dieser Dank galt auch den Elternvertretern in den Klassen und der Schulkonferenz: Silke Mittermayer, Claudia Treiber (5a); Stefanie Henkel, Susanne Kobylka (5b); Christine Trunk, Alexandra Wachter (6a); Christina Krause, Daniela Schuhmacher (6b); Ulrike Weiß, Jutta Keller (7a); Franziska Wachter, Alexandra Kohler (7b); Elke Aschenbrenner, Bettina Müller (7c); Petra Wellendorf, Martina Preiszig (8a); Simone Glaser-Nübel, Nadja Amann (8b); Stefan Chalupa, Ute Mohaupt (8c); Simone Preiszig, Simone Schupp (9a); Heike Amon (9b); Beatrix Bopp, Martina Kilian (10a); Andrea Wurst, Katja Vinnai (10b); Manuela Quenzer, Michaela Langer (10c). Mitglieder der Schulkonferenz sind Stefan Chalupa (8c), Petra Wellendorf (8a), Stefanie Henkel (5b) und Heiko Amon (9b).

