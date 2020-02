Technischer Stillstand am Jagstufer

„Noch 26 Stunden“ zeigt der Bildschirm von Bernhard Metz an: Weil die Internetverbindung so dermaßen lahm ist in seinem Pfarrbüro in Gommersdorf, musste er bereits seine Sekretärinnen nach Ballenberg und Assamstadt schicken. Denn: Zu viert gleichzeitig im Internet arbeiten ist nicht möglich.

© Bernhard Metz