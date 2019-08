Spannender Nachmittag bei Rüdinger

Altkrautheim.21 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren waren im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Krautheim bei der Rüdinger Spedition in Altkrautheim zu Gast. Welche Tätigkeiten in einer Spedition anfallen und welches Geschick benötigt wird, um einen Hubwagen durch einen Parcours zu steuern, konnten die neugierigen Besucher an drei verschiedenen Stationen spielend entdecken. Dabei durfte eine Lkw-Rundfahrt natürlich nicht fehlen. Alle Fragen, die sich die Kinder schon immer zu einer Spedition und den Lastwagen gestellt hatten, konnten an diesem Tag beantwortet werden. Nachdem die drei Stationen erfolgreich durchlaufen waren, ließ man gemeinsam alle Erlebnisse des Tages bei kühlen Getränken und bei Gebäck noch einmal Revue passieren. Bild: Rüdinger Spedition

