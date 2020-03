Sinkende Erlöse bei steigenden Kosten

Krautheim.Zur Tagesordnung der jüngsten Krautheimer Gemeinderatssitzung im Johannitersaal des Bürgerhauses gehörte auch die Verabschiedung des Betriebsplanes für das Forstwirtschaftsjahr 2020.

3150 Festmeter statt 3300

Zur Einführung informierte Bürgermeister Andreas Köhler darüber, dass nach Ablauf der zehnjährigen Forsteinrichtung 2019 mit der Forstbehörde des Hohenlohekreises und der Forstdirektion Tübingen die neue Forsteinrichtung eingerichtet wurde. Das bedeutet, dass anstelle von 3300 Festmeter nunmehr etwas weniger, und zwar im Durchschnitt 3150 Festmeter Holz in den nächsten Jahren geschlagen werden.

Im Wald herrsche eine schwierige Situation, denn der Borkenkäfer und das milde Klima haben den Wald in Krautheim stark geschädigt. Die Waldbesitzer werden auch in den nächsten Jahren noch mit den Folgen kämpfen müssen, sagte Köhler. Es gebe erheblich schlechtere Holzerlöse bei höheren Aufforstungskosten.

Der neue Forstdirektor Roland Hartz erklärte, dass die Forstreform weitreichende Folgen für den Staatswald, den Kommunalwald oder auch den Körperschaftswald und den Privatwald mit sich brachte. Das Kreisforstamt habe sich neu orientieren müssen, personell war zudem ein großer Aderlass zu verkraften, denn viele Mitarbeiter wurden an die sogenannte Anstalt des öffentlichen Rechts, die Forst BW, abgegeben.

Der seitherige Revierförster Ralph Heinzelmann bleibt jedoch dem Kreisforstamt treu und wird weiterhin den Wald in Krautheim und zusätzlich den in Dörzbach betreuen. Den Zustand des Waldes bezeichnete der Forstdirektor als „gravierend und historisch schlecht“. Die große Trockenheit des Jahres 2018 wirke sich auf den Zustand des Waldes aus. Der Borkenkäfer tat sein übriges.

Man habe aber jetzt auch mit Pilzschäden zu kämpfen und müsse sich zudem mit dem Eschenbetriebssterben auseinandersetzen. Fast jeden Tag lerne man einen neuen Schädling kennen. Leider, so der Forstdirektor, ist das Thema noch nicht beendet, denn die Trockenschäden werden den Forst noch viele Jahre beschäftigen.

In Krautheim befürchte man jetzt zusätzlich eine Massenvermehrung des Schwammspinners. Dieses Thema beschäftige den Forst derzeit besonders stark, was auch für diesen eine besondere Hausforderung darstellt. Eine gute Nachricht hatte er für den Gemeinderat parat, denn die Borkenkäferschäden in Krautheim waren noch relativ milde.

Zwölf Prozent mehr eingeschlagen

Auch das Betriebsergebnis des vergangenen Jahres war noch gut, meinte Hartz und übergab das Wort an Revierleiter Ralph Heinzelmann, der den Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020 vorstellte. Er ging kurz auf den zu Ende gehenden Forstwirtschaftsplan von 2010 bis 2019 ein. In diesem Zeitraum betrug der geplante Einschlag 33 000 Festmeter, pro Jahr 3300. Tatsächlich eingeschlagen wurden 36 792 Festmeter, etwa zwölf Prozent mehr. Wenn man genau hinschaue, seien davon in den letzten beiden Jahren rund 8573 Festmeter zufällige Nutzung angefallen. Fast ein Viertel „Katastrophennutzung“ durch Borkenkäfer oder Sturm, so Heinzelmann. Im Vollzug des Betriebsplanes waren alljährlich 3300 Festmeter geplant, vollzogen wurden in 2019 nur 3030 Festmeter. Das waren 67 Prozent Nadelholz und 23 Prozent Laubholz. Für die Stadt Krautheim ist dies sehr tragisch, da der Preis für das Nadelholz im Keller ist. Es ist zu viel Holz auf dem Markt. Der erzielte Erlös von 30 Euro pro Festmeter deckt gerade noch die anfallenden Kosten. Im Jahr 2019 war als Betriebsergebnis ein Gewinn von 43 000 Euro geplant.

Schwerpunkte festgelegt

Tatsächlich bleiben aber nach Abzug der inneren Verrechnungen rund 50 000 Euro übrig. Im Betriebsplan 2020 ist der Holzeinschlag wie immer auf mehrere Teilorte verteilt, sagte Heinzelmann, um den örtlichen Brennholzbedarf versorgen zu können. Schwerpunkte gesetzt wurden in Neunstetten, Klepsau und Altkrautheim. Der Einschlag ist aber wie in 2019 stark abhängig von der weiteren Entwicklung des Borkenkäfers. Nach den relativ guten Erlösen der vergangenen zehn Jahre werde für 2020 nur noch mit einem Gewinn von 4245 Euro gerechnet. Als Erlös sollen rund 3000 Euro erwirtschaftet werden. Mit weiterem Borkenkäferholz wird wieder gerechnet. Notwendige Pflanzungen sollen auf den Herbst oder gar ins nächste Jahr verschoben werden.

Weiter sind geplant 1,5 Hektar Kultursicherung und 5,3 Hektar Bestandspflege. Nach einigen Rückfragen aus dem Gemeinderat wurde der Forstbetriebsplan „mit allen Risiken“ für das Jahr 2020 einstimmig beschlossen. F

