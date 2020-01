Seit 40 Jahren dabei

Krautheim.Sein 40-jähriges Arbeitsjubiläum feiert Erich Haun dieser Tage bei der Firma Wöhrle in Krautheim. Der Jubilar trat als Werkzeugmechaniker für Stanz- und Umformtechnik in das Unternehmen ein. Zuerst war er in der Abteilung Werkzeugbau für die Neuanfertigung und Instandsetzung von Stanzwerkzeugen zuständig. Bereits nach einigen Jahren wechselte Haun in den Arbeitsbereich „Schleifen“ mit den Verfahren „Rund-, Flach- und Formschleifen über. Hier fertigt er Einzelteile für die Stanz- und Umformwerkzeuge zu. Geschäftsleitung und Kollegen gratulieren Haun für diese langjährige Betriebstreue und sein Engagement. In einer kleinen Feierstunde erhält er als Dank der Geschäftsleitung ein Präsent sowie die Ehrenurkunde der IHK-Heilbronn.

