Schüler holten über 150 Urkunden

Krautheim.Bei gutem Wetter fanden die Bundesjugendspiele der Realschule Krautheim statt. Die Schüler traten in den vier Disziplinen Wurf, Weitsprung, Sprint und Ausdauerlauf gegeneinander an. Jeweils die drei besten Disziplinen wurden am Ende des Tages gewertet und dadurch die drei erfolgreichsten Mädchen und Jungen der Schule ermittelt. In diesem Jahr schaffte es erstmalig die Klasse 5b, die ersten drei Plätze bei den Mädchen für sich zu entscheiden. So erreichte Leni Feyrer den dritten, Sarah Kohler den zweiten und Emelie Petruschat einen hervorragenden ersten Platz. In der Jungenwertung belegte David Wunsch (8a) den dritten, Florian Trunk (6b) den zweiten und Ruben Schmitt (7a) einen ausgezeichneten ersten Platz. Alle Schüler waren motiviert und ehrgeizig dabei, so dass viele Ehren- und Siegerurkunden erzielt wurden. Insgesamt konnten 46 Ehrenurkunden und 109 Siegerurkunden erreicht werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019