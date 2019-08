Respekt gezeigt und Selbstbehauptung trainiert

Krautheim.24 Jungen und Mädchen waren zur zweistündigen Ferienaktion des Karatem Filser in Krautheim Berg gekommen, wo die Aktion „Respect – Selbstbehauptung für Kids“ auf dem Programm stand. In der Theorie sowie mit Spaß und Spiel brachten die vier Übungsleiterinnen vom Karateam den Kindern dieses wichtige Thema näher. Der Respektvolle Umgang miteinander und untereinander sei notwendig, ebenso wie auch die innere Einstellung. Natürlich können Kampfsportarten wie Karate etwas dazu beitragen, dass jemand, der regelmäßig trainiert, sich auch gegenüber Angriffen wehren kann, so die Übungsleiterinnen. Bei dieser Aktion wurde die Selbstbehauptung und das Selbstbewusstsein bei den Kindern geweckt und ausgebaut. Die zweistündige Aktion machte den Kindern sehr viel Spaß. Anschließend waren sie in ihren jungen Jahren um einige Erfahrungen reicher. Bild: Helmut Frodl

