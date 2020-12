Rektor ist überwältigt von der positiven Resonanz

Krautheim.Der jährliche Weihnachtsbasar der Realschule Krautheim (RSK), der immer am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien durchgeführt wird, ist normalerweise ein Höhepunkt des „Sozialen Lernens“ im Schulalltag. Doch dieses Jahr ist alles anders. Es können nicht wie gewohnt Spendengelder für eine ausgewählte Hilfsorganisation am Basar gesammelt werden. Trotzdem hat sich die RSK entschlossen, auch dieses Jahr Kindern zu helfen.

Die Hilfsorganisation „Viitor-Zukunft“, ein gemeinnütziger Verein, unterstützt mit verschiedenen Projekten sowie dem Kinderhaus „Villa Hager“ benachteiligte und arme Kinder in Rumänien.

Eine Freude bereiten

Mehr als eine Million Kinder leben dort in Armut. Nur eines von drei Kindern hat genug zu essen. Die einzige Konstante im Leben vieler Kinder in der Kleinstadt Anina ist das Kinderhaus „Villa Hager“. Hier bekommen Kinder täglich ein warmes Mittagessen, werden betreut und erhalten Hilfe bei den Hausaufgaben. Bereits im Jahr 2015 wurde der Verein mit dem Erlös des Weihnachtsbasars unterstützt. Mit ihrem Hilfsprojekt „Weihnachten – ein Fest der Freude“ sammelt die Institution jedes Jahr auch kleine Weihnachtspakete, welche dann nach Rumänien in die Stadt Anina gefahren und an die Kinder der „Villa Hager“ und darüber hinaus übergeben werden.

Diese Aktion unterstützt die Realschule Krautheim dieses Jahr mit insgesamt 323 gepackten Paketen in der Größe eines Schuhkartons – befüllt mit Schulmaterialien, Spielzeug, Kleidung, Süßigkeiten und vielem mehr.

„Wir hofften, dass sich möglichst viele Schüler, Eltern und Lehrkräfte beteiligen. Dass wir am Ende so viele Pakete nach Rumänien schicken können ist überwältigend“, so Realschulrektor Thomas Weniger.

Er freue sich, dass die Realschule auf diesem Weg zahlreichen Kindern eine Freude bereiten könne und bedankte sich bei Annika Böhrer, die das Projekt als Teamleiterin der Säule „Soziales Lernen“ an der Schule organisierte. Liane Klemm, Vertreterin der Organisation „Viitor“ bedankte sich ebenfalls bei allen Beteiligten für die überwältigende Spendenbereitschaft und freute sich ganz im Sinne des RSK-Mottos „Kinder helfen Kindern“, vielen jungen Menschen an Weihnachten eine Freude bereiten zu können.

