Reh angefahren und in Graben gerollt

Schöntal.Am Mittwochabend prallte ein 28-Jähriger bei Berlichingen mit seinem Auto zuerst gegen ein Reh und rollte dann in einen Graben, so die Polizei. Der Mann fuhr in seinem Peugeot gegen 23 Uhr von Berlichingen in Richtung der Kreisstraße nach Forchtenberg, als ein Reh plötzlich die Fahrbahn querte. Der Peugeot-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Tier aber nicht mehr verhindern. In Folge des Ausweichmanövers kam das Auto nach rechts von der Straße ab, überfuhr zunächst einen Leitpfosten und dann in einen Graben. Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von knapp 8000 Euro. Das verletzte Reh wurde von einem Polizisten von seinen Leiden erlöst.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020