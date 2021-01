Ohne Führerschein ins neue Jahr

Krautheim.Zu tief ins Glas geschaut hat nach Angaben der Polizei ein 48-jähriger Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Künzelsau am Neujahrsmorgen kurz nach 1 Uhr in Krautheim kontrollierten. Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann Anzeichen alkoholischer Beeinflussung. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 1,2 Promille. Der 48-Jährige musste seinen BMW stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Beamten einbehalten. Neben einer Strafanzeige und einem möglichen Entzug seiner Fahrerlaubnis droht dem Mann jetzt außerdem ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.01.2021