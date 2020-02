Neues Stadtcafé mit Postfiliale

Krautheim.Mit großer Unterstützung des Krautheimer Unternehmerehepaares Roland und Anja Rüdinger eröffnete Bäckermeister Rolf Trabold (Osterburken) im ehemaligen Verkaufsladen Vogel eine weitere Bäckereifiliale mit Stadtcafé. In den neuen Räumen ist nach wie vor die Postfiliale untergebracht. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste erfolgte nach sechsmonatiger Umbauzeit die Einweihung. Den kirchlichen Segen für das Projekt spendete Pfarrer Bernhard Metz.

Bereicherung für die Stadt

Wie Anja Rüdinger bei der Begrüßung sagte, sei es ein großartiger Tag für die Stadt. Lange habe dieses Haus zum Verkauf gestanden. „Grandiose“ Ideen einer Umnutzung geisterten umher und so wurde mehrfach das Ehepaar (Inhaber der Spedition Rüdinger) angesprochen, hier zu investieren. Ein Café zu betreiben sei überhaupt kein Problem. „Da aber unsere Leidenschaft in der Logistik und der Spedition liegt, haben wir stets abgelehnt.“ Schließlich entstanden aber konkretere Ideen und man habe ihnen gesagt, dass ein festes Interesse der Bäckereifamilie Rolf Trabold bestehe, hier in Krautheim einen weiteren Bäckereiverkauf mit Café einzurichten.Auch bestand Hoffnung, dass sich die Stadt engagiere, doch da spielte der Gemeinderat nicht mit. So habe sich ihre Familie entschieden, das Projekt auf sich zu nehmen und das Haus zu kaufen. Im oberen Stockwerk entstanden Wohnungen für die Mitarbeiter des Unternehmens. Ihr Hauptziel sei aber immer gewesen, hier vor Ort ein Stück Infrastruktur zu schaffen.

„Es ist meiner Familie ein großes Anliegen, dass Krautheim attraktiv ist, sich weiter gestaltet und entwickelt“, so Anja Rüdinger. Viele Geschäfte seien vorhanden. „Was aber fehlte, war ein verkehrsgünstig gelegener und gut sichtbarer Bäckereiverkauf mit Café in Krautheims Tal“, meinte sie. Alle Bürger und Touristen die vorbeikommen, sowie alle Beschäftigten könnten frische Backwaren kaufen und das auch an Sonntagen. Anja Rüdingers Unternehmen investierte für die Renovierung des ehemaligen Ladengeschäftes Vogel rund 120 000 Euro. Ihr Dank galt der Inhaberin Gisela Strommer, die der Firma Rüdinger das Haus verkaufte, dem Architekten Erich Kalis, der den Umbau erfolgreich umsetzte sowie den beteiligten Handwerkern. Wegen aller Helfer sei es möglich gewesen, innerhalb von sechs Monaten termingerecht Mitte Januar fertig zu werden. Allen Handwerkern überreichte sie einen Gutschein. Auch Marianne Vogel und Judith Retzbach sprach sie ihren größten Respekt aus. Beide Frauen betrieben während des Umbaus die örtliche Postfiliale weiter. Gerne habe sie das Projekt bis heute begleitet.

Eröffnung ist etwas Besonderes

Für den stellvertretenden Bürgermeister Dr. Thomas Dubowy war es etwas Besonderes, bei einem solchen Ereignis ein Grußwort zu sprechen. „Wir sind froh, dass wir ein Café eröffnen, welches für die Stadt von großer Bedeutung ist.“ Der Erfolg sei deutlich sichtbar. Nach der Segnung des neuen Ladengeschäftes durch Pfarrer Bernhard Metz freute sich Rolf Trabold in seiner Ansprache, dass so viele Ehrengäste zur Eröffnung seiner neuen Bäckereifiliale gekommen seien. Er erinnerte kurz an den Beginn der Planung. Der Familie Rüdinger galt sein Dank für die stets gute Zusammenarbeit. Architekt Erich Kalis überbrachte die besten Wünsche zur Eröffnung und ging kurz auf den Verlauf der Umbauarbeiten ein. Neben einer modernen Ausstattung wurden neue Toiletten und auch Lagerräume für die Bäckerei geschaffen. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020