Neue Erkenntnisse zu den Opfern der Kreispflegeanstalt

Neckar-Odenwald-Kreis.Beim Historikertag 2015 des Neckar-Odenwald-Kreises stand das Thema „Opfer der NS-Euthanasie“ im Mittelpunkt. Ingrid Landwehr (Buchen), Dr. Hans-Werner Scheuing (Neckargemünd) und Privatdozentin Dr. Maike Rotzoll (Heidelberg) zählten zu den Referenten. Eingedenk der Erfahrung, dass nur Wenige in der Erinnerung an Gräuel-Taten der Nazis an die Ermordung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen denken, sollte diese Veranstaltung dazu anregen, sich dieser bedrückenden Thematik anzunehmen.

Geschichte der Anstalt erforscht

Dank des enormen Einsatzes von Scheuing und der Unterstützung durch den Landkreis kann nun vier Jahre später auf Arbeitskreise in mehreren Kommunen verwiesen und von neuen Erkenntnissen speziell zu Opfern aus der Kreispflegeanstalt Krautheim berichtet werden. Scheuing erforschte die NS-Geschichte der Krautheimer Anstalt, in die damals vor allem Patienten aus den heutigen Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald eingewiesen wurden. Von Krautheim ging im Oktober 1940 ein Transport mit 50 Bewohnern zur „Tötungsanstalt“ Grafeneck. Ihre Namen waren lange Zeit unbekannt. Scheuing konnte 2015 eine Liste mit 30 Namen vorlegen.

Weitere Namen herausgefunden

Landrat Dr. Achim Brötel unterstützte das Anliegen und sorgte für ein Forschungsprojekt, das weitere zehn Namen ermitteln konnte. Schließlich hat auch Archivar Dr. Dieter Thoma (Boxberg) die Namen von vier Opfern und deren Lebensgeschichten recherchiert. Die Aufarbeitung der Biografien der Opfer aus Gemeinden der Region steht noch an.

Beim „Forum Regionale Gedenkkultur für Opfer der NS-Euthanasie aus der Kreispflegeanstalt Krautheim“ am kommenden Donnerstag werden etwa zehn Teilnehmer aus Orten von Wertheim bis Waldbrunn in Kurzbeiträgen den Stand der örtlichen Gedenkarbeit vorstellen. Zudem wird darüber beraten, wo und wie in den Folgejahren Gedenkveranstaltungen ausgerichtet werden können. Zwei Landräte haben ihre Teilnahme zugesagt, und Krautheims Bürgermeister Köhler wird seine Überlegungen zu einer würdigen Form des Gedenkens vortragen. Diese öffentliche Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag, 17. Oktober, 16 Uhr, im Johannitersaal, Burgweg 3 in Krautheim, statt.

