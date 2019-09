Musizieren mit der Stadtkapelle

Krautheim.Musik, verbunden mit Spiel und Spaß, stand im Mittelpunkt der Ferienaktion der Stadtkapelle Krautheim im Proberaum des Alten Rathauses. Das Betreuerteam um die beiden anwesenden Vorsitzenden Stefanie Humm und Anja Leuser hatte mit den Kindern ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Spielen zusammengestellt. Gemeinsam wurden Rasseln gebastelt, mit denen verschiedene Rhythmusübungen durchgeführt wurden. Zur Aktion gehörte auch ein Ballwurfspiel, in dem der Ball gezielt in eine Tuba geworfen werden musste. Neben einem „Zeitungstanz“ wurde gekegelt und ein Ratespiel durchgeführt. Natürlich konnten die zehn gekommenen Buben und Mädchen auch kräftig auf die Pauke hauen sowie sich am Schlagzeug und anderen Instrumenten ausprobieren, was ihnen sichtlich Spaß machte. Gemeinsam wurde dann noch musiziert.

Zum Abschluss des erlebnisreichen Tages erhielten die Kinder noch ein kleines Erinnerungsgeschenk vom Verein. F

