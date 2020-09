Motorradfahrer verletzt

Assamstadt/Krautheim.Am frühen Montagmorgen wurde ein Rollerfahrer bei Assamstadt schwer verletzt. Der 20-Jährige fuhr gegen 5.30 Uhr auf der Landstraße von Assamstadt in Richtung Krautheim, teilte die Polizei mit. An der Abzweigung zur Landstraße zwischen Krautheim und Dörzbach übersah der junge Mann wohl, dass der Fahrer eines Lkws seinen Laster anhielt und prallte gegen das Heck des Vorausfahrenden. Der Rollerfahrer überschlug sich mitsamt seinem Gefährt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schäden, die bei dem Unfall entstanden sind, belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf knapp 2000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.09.2020