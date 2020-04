Motorradfahrer stürzt Hang hinab

Krautheim.Auf der Landstraße in Richtung Horrenbach kam am Samstagnachmittag ein 26-Jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße in Richtung Horrenbach von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang herunter.

Der junge Mann kam mit seiner BMW aus bislang unbekannter Ursache auf der Strecke zwischen Krautheim und Horrenbach nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte einen etwa vier Meter hohen Hang herunter.

Die Feuerwehr musste den Mann aus seiner Lage retten. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei entstand am Motorrad ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

