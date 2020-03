Motorradfahrer schwer verletzt

Dörzbach.Zwei Männer wurden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Hohebach und Stachenhausen nach Angaben der Polizei zum Teil schwer verletzt. Ein 20-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Honda-Maschine in Richtung Stachenhausen unterwegs und versuchte, einen Lastwagen zu überholen. Während des Überholvorgangs kollidierte er frontal mit dem 1er-BMW eines entgegenkommenden 24-Jährigen. Durch den Aufprall wurden der Zweiradfahrer schwer-, sowie der Autofahrer leicht verletzt. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Für den 24-Jährigen kam ein Rettungswagen zum Einsatz. Die Bundesstraße war etwa drei Stunden gesperrt. Die Höhe des Sachschadens beträgt 11 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.03.2020