Marion Schäfer gibt Amt in neue Hände

Neben Rück- und Ausblick standen bei der Jahreshauptversammlung der FG „Stedemer Beesche“ Wahlen und Ehrungen von zwei langjährigen, verdienten Mitgliedern auf der Tagesordnung.

Waldstetten. Die Jahreshauptversammlung der FG „Stedemer Beesche“ fand am Samstag in der Turnhalle in Waldstetten unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Auf der Tagesordnung standen Wahlen sowie

...