Leitplanke herausgerissen

Schöntal.Über eine Länge von 15 Metern hat ein unbekannter Unfallverursacher in Schöntal die Leitplanken der Landesstraße zwischen Bieringen und Oberkessach beschädigt, so die Polizei. Die Person war vermutlich mit einem Lkw in Fahrtrichtung Bieringen unterwegs und kam nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Aufprall gegen die Leitplanken war so heftig, dass sogar zwei betonierte Pfosten komplett herausgerissen wurden. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Statt den Unfall der Polizei zu melden, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Polizeibeamte stellten die Beschädigungen am Sonntag fest. Wann der Unfall stattfand, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter Telefon 07940/9400 beim Polizeirevier Künzelsau melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020