Kinder bauten Insektenhotels

Krautheim.Die Haus- und Gartenfreunde Krautheim beteiligten sich mit der anwesenden Naturerlebnisführerin Gabi Trabold-Jäger auch in diesem Jahr wieder mit einer besonderen naturverbundenen Aktion am Krautheimer Ferienprogramm. Unter Anleitung des Vorsitzenden Dieter Haupt und seinem Helferteam bauten die zwölf Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein Insektenhotel. Die Kinder, die eifrig bei der Sache waren und sich kreativ betätigten, waren nicht zu bremsen. Sie bauten in den vorgefertigten Bausatz des Insektenhotels Holzspäne, Zapfen, Asthölzer und Holzrollen mit Löchern ein, in dem sich die kleinen Lebewesen, die dann darin Unterschlupf finden können, wohlflühlen. Bei dieser Aktion hatten die Kinder viel Spaß und es gab viele Informationen von Gabi Trabold-Jäger. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019