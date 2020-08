Johannesfigur kehrt ins Kloster zurück

Schöntal.Die Figur eines Johannes, Teil einer Kreuzigungsdarstellung in der Klosterkirche in Schöntal, fiel 2018 einem Diebstahl zum Opfer. Nun ist es dem Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg gelungen, das kostbare Stück aus der Ausstattung der ehemaligen Klosterkirche wiederzufinden. Am 18. August übergab LKA-Vizepräsident Andreas Renner die Johannesfigur an Michael Hörrmann, den Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

„Kloster Schöntal und seine Klosterkirche sind als Ensemble mit der reichen Ausstattung aus mehreren Jahrhunderten ein besonderer Schatz“, erklärt Michael Hörrmann. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sind für die konservatorische Betreuung des ehemaligen Klosters zuständig.

Besondere Tragik

Die Klosterkirche ist nicht nur ein bedeutendes barockes Monument, sie ist auch als katholische Gemeindekirche frei zugänglich. „Ein Diebstahl in einem solchen Monument ist immer besonders tragisch, weil die Situation das Konzept der freien Zugänglichkeit in Frage stellt. Die Kirche ist für viele Menschen aus der Umgebung ein wichtiger Ort, sei es aus religiösen oder aus emotionalen Gründen“, so Hörrmann. „Wir sind daher außerordentlich froh, dass es gelungen ist, die Figur wiederzufinden.“

Die Rückkehr der Johannesfigur ist einer hervorragenden grenzüberschreitenden Teamleistung zu verdanken: Die französische Gendarmerie, das Bundeskriminalamt und das LKA Baden-Württemberg durchsuchen im Februar und März 2019 in Frankreich bei einem einschlägig vorbestraften Kunstdieb. Der 49-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, über Jahre hinweg Kunst aus Museen, Kirchen oder Auktionshäusern gestohlen zu haben. Der Mann ging dabei sehr geschickt vor: Er entwendete die Werke meist am helllichten Tag und während der regulären Öffnungszeiten.

Insgesamt stellte die Polizei 26 in Deutschland gestohlene Kunstgegenstände sicher, davon 20 aus Baden-Württemberg. Darunter befindet sich unter anderem die im Mai 2018 aus der Klosterkirche Schöntal gestohlene Skulptur des heiligen Johannes.

Mit Hilfe der Kräfte der französischen Gendarmerie und des Bundeskriminalamts stellen die Ermittler des LKA Baden-Württemberg bereits bei der ersten Durchsuchung im Februar 2019 fünf Beutestücke sicher, die sie umgehend Diebstählen in Baden-Württemberg zuordneten. Die Experten des Landeskriminalamts werteten Fotos der Kunstobjekte aus der Wohnung des Beschuldigten aus.

Es gelang ihnen, weitere Werke entsprechenden Beutezügen in Baden-Württemberg zuzuordnen. Bei einer Folgedurchsuchung im März 2019 sicherten sie weitere einzigartige Kulturgüter.

280 000 Euro Schaden

Experten schätzen den Versicherungswert der vom Beschuldigten in Baden-Württemberg entwendeten Objekte auf rund 280 000 Euro. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft Offenburg gibt das LKA diese Werke an die rechtmäßigen Eigentümer zurück.

Die Übergabe des heiligen Johannes am 18. August wird daher nicht die letzte gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Offenburg führt gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls in Tateinheit mit Verstößen gegen das Kulturgutschutzgesetz. Mit einer Anklageerhebung ist in Kürze zu rechnen. Der Beschuldigte hält sich derzeit in Frankreich auf und ist zum Tragen einer Fußfessel verpflichtet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020