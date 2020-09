Jörg Hochwald im Amt bestätigt

Krautheim.Die Bestätigung der Wahl der Abteilungskommandanten und der Stellvertreter der Feuerwehrabteilung in Krautheim war ein weiteres Thema in der Sitzung des Gemeinderates. Einstimmig wurde Jörg Hochwald zum Abteilungskommandant bestätigt, sowie auch seine beiden Stellvertreter Simon Leuser und Patrick Retzbach.

Kindergartenbeiträge

Außerdem teilte Bürgermeister Andreas Köhler mit, dass die Kindergartenbeiträge zum neuen Kindergartenjahr nach Empfehlung der Landesverbände um 1,9 Prozent erhöht wurden.

Die Stadt Krautheim habe sich an einer landesweiten Ausschreibung zu einem „Fußverkehrscheck“ beteiligt, an dem zehn Gemeinden geprüft werden können, erklärte Köhler. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ erfuhr das Gremium, dass der Gemeinderat eine Einladung der Firma Remondis zur Besichtigung des Werkes erhalten habe. Ein weiteres Thema war die Renovierung verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet, insbesondere in Krautheim-Berg, wo der bestehende Bolzplatz im kommenden Jahr wieder in einen attraktiven Spielplatz umgebaut werden soll. F

