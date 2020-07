„Jagsttal Casanova“ wird 90 Jahre alt

Krautheim.Josef Weisl, in der Region auch als „Jagsttal Casanova“ bekannt, feiert am Montag seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 6. Juli 1930 in Lambach im Bayerischen Wald geboren und erlernte nach Ende seiner Schulzeit den Beruf des Bäckers, welchen er jedoch nicht lange ausübte.

Es zog ihn ins Ruhrgebiet, wo er mehrere Jahre in einem Kohlebergwerk unter Tage beschäftigt war. Bald siedelte er ins oberbayerische Penzberg über, wo er eine Familie gründete und im dortigen Bergwerk arbeitete.

Neues Zuhause gefunden

Im schönen Jagstal in Krautheim fand Weisl 1965 seine neue Heimat. Bis zu seinem Ruhestand arbeitete er bei der Firma Hornschuch in Weißbach als Kunststoffveredler.

Der Jubilar hatte viele Hobbys, zu denen auch der Sport gehörte. Er wurde Mitglied beim TSV Krautheim und baute dort die Abteilung Leichtathletik auf. Er trainierte die Damenstaffel, welche im ehemaligen Kreis Buchen gefürchtet war, denn sie eilte unter seiner Regie von Sieg zu Sieg. Der Hobbysportler war zudem begeisterter Langstrecken- und Marathonläufer. Außerdem war er 15 Jahre lang Ringer im Federgewicht und ein begeisterter Skilangläufer, was ihm den Spitznamen „Loipenfuchs“ einbrachte. Seinen Skiurlaub verbrachte er in seiner ehemaligen Heimat im Bayerischen Wald.

Mit seinen 90 Jahren hat Weisl noch eine ruhige Hand, denn im Verein der Kyffhäuser schießt er heute noch mit Luftgewehr und Pistole. Mit dem Altherrenteam gehörte er zur Spitze in Deutschland. Gerne spielt er auch mit seiner Ziehharmonika.

Das Publikum begeistert

Sepp Weisl war auch Mitglied der Fastnachtsgesellschaft „Lemia“ Krautheim. Bei vielen Auftritten – und das bis ins hohe Alter – begeisterte er im Männerballett der „Jagsttal Casanovas“ das närrische Publikum. Er war der älteste Tänzer im Narrenring, ehe er seine tänzerische Karriere bei den „Casanovas“ beendete. Bei diesem „Haufen“ fühlte er sich einfach wohl und es herrschte immer eine gute Kameradschaft, erinnert sich der Krautheimer.

Nicht nur tänzerisch war Weisl aktiv: Er war ein begnadeter Büttenredner und trat als Playbacksänger in Shows auf. Auch bei den Veranstaltungen seiner „Lemia“ half er immer kräftig, wenn Not am Mann war. Für seine großen Verdienste um die Fastnacht im Jagsttal wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Am Tag seines 90. Geburtstags kann er auf ein glückliches und bewegtes Leben im Kreise seiner großen Familie zurückblicken. Zum Geburtstag gratulieren ihm seine vier Töchter mit ihren Familien, zudem vier Enkel und sieben Urenkel. Schon heute freut er sich besonders auf die Geburt seines Ur-Urenkels, welcher in wenigen Monaten das Licht der Welt erblicken soll. F

