Insgesamt sind 78 Mannschaften am Start

Gommersdorf.Beim VfR Gommersdorf startet der Sportfestsamstag um 10 Uhr mit den Turnieren der D-Junioren. Diese werden erstmals auf dem Kunstrasen-Kleinspielfeld in zwei Gruppen (Beginn 10 Uhr und 12:45 Uhr) ausgetragen. Ab 13 Uhr spielen regionale Mannschaften um den Jagsttalcup auf zwei Plätzen. Da sind mit dem SV Edelfingen, SpG Westernhausen/Krautheim, SV Sindelbachtal, VfR Gommersdorf 2, SGM Dörzbach/Klepsau und der SV Rengershausen sechs Mannschaften am Start. Nach diesem Blitzturnier ist der FSV Hollenbach der Gegner der Ersten Mannschaft des VfR, die ein Testspiel bestreiten. Beide Mannschaften werden ihre Neuzugänge präsentieren. Um 19.30 Uhr folgt ein Elfmeterturnier, eine Gaudi-Schießen für Jedermann, um den Arnold-Zürn-Gedächtnispokal. Musikalisch unterhält ab 21.30 Uhr „Michel and Friends“ die Fußballer und Gäste. Bevor am Sonntag die Fußballtage auf Kunst- und Naturrasen fortgesetzt werden, zelebriert der Ortsgeistliche wettergeschützt unter dem Dach am Sportheim um 9 Uhr den Sonntagsgottesdienst, auch zum Gedenken der verstorbenen Mitgliedern des Vereins. Die Spiele beginnen dann mit dem Turnier der E-Junioren um 10 Uhr. Um den Turniersieg spielen 13 Mannschaften in zwei Gruppen. Das Blitzturnier der U-15 Mannschaften startet um 11 Uhr mit folgenden Teams: SpVgg Neckarelz, Kickers Würzburg, Neckarsulmer Sport-Union, SG Sonnenhof-Großaspach, FSV Hollenbach und FV Würzburg. Gleichzeitig laufen die Jugendturniere der F- Junioren ab 13.45 Uhr und auf Kunstrasen das Turnier der G-Junioren, ohne Wertungen von Toren, Punkten oder Platzierungen.

Auswärts im Pokal gefordert

Den Abschluss der Fußballtage bildet die ersten Rundenpartie um den Badischen Verbandspokal zwischen dem VfR Gommersdorf und dem FC Grünsfeld. Die beiden anderen Mannschaften des VfR haben Auswärtsspiele: Die Zweite Mannschaft spielt bei der SpG Adelsheim/Oberkessach und die Dritte beim TSV Buchen 2. Wie in den vergangenen Jahren erscheint eine Sonderausgabe des VfR-Sport-Echo, in dem unter anderem die einzelnen Turnierpläne aufgeführt sind. Insgesamt sind am Wochenende 78 Mannschaften am Start.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019