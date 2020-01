Heinrich Nied zum Ehrenmitglied der Winzerkapelle ernannt

Klepsau.Bei der Mitgliederversammlung der Winzerkapelle Klepsau stand eine Mischung aus Rück- und Ausblick auf der Tagesordnung. Der Verein hat aktuell 170 Mitglieder, davon 69 Aktive.

Insgesamt 32 Auftritte

Vorsitzender Andreas Mittermayer zog Bilanz der insgesamt 32 Auftritte sowie der Veranstaltungen und gesellschaftlichen Aktivitäten. Maibaum und Weinfest wurden organisiert und durchgeführt.

Die Geselligkeit kam bei Winterwanderung nach Rengershausen, Grillfest, Ausflug nach Tripsdrill und dem Schlachtfest zusammen mit der örtlichen Feuerwehr nicht zu kurz.

Nach dem Dank an Dirigent, Helfer, Vorstandskollegen und Aktive übergab Mittermayer das Wort an den Dirigenten Andreas Amann. Dieser blickte detailliert auf die Auftritte und Proben zurück. Höhepunkte waren für ihn das Gemeinschaftskonzert in Krautheim, das Konzert in Westernhausen mit dem dortigen Musikverein, der stimmungsvolle Freitagabend anlässlich der Klepsauer Weintage und das traditionelle Promenadenkonzert im Kursaal Bad Mergentheim. Darüber hinaus sorgten nicht jährlich wiederkehrende Auftritte wie dem Kinderfest in Buchenbach, dem Aufspielen anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Becksteiner Winzer, dem „Badfescht“ im Freibad Untersteinbach und dem Adventskonzert anlässlich des Weihnachtsmarktes in Oberginsbach für gelungene Abwechslung. Am 4. April um 19 Uhr steht ein Kirchenkonzert in der St. Georgskirche in Klepsau bevor, worauf sich derzeit die Probenarbeit konzentriert. Nach Bekanntgabe der fleißigsten Musiker schloss Amann mit dem Dank an die Musiker und den Vorstand.

Aktiv auch in den Ferien

In seiner Funktion als Jugendleiter fasste Dominik Heßlinger die Lage im Nachwuchsbereich zusammen: „Derzeit befinden sich 22 Jugendliche in Ausbildung.“

Heßlinger bedankte sich bei den Ausbildern Andreas Amann, Silke Mittermayer und Sven Schmieg für die geleistete Arbeit. Erneut hat man sich auch am Kinderferienprogramm beteiligt.

Kassenwart Alexander Zürn berichtete in Bezug auf Jugend- und Hauptkasse von geordneten Verhältnissen. Bürgermeister Andreas Köhler bedanke sich für das große Engagement und die vielen und guten Auftritte auch als Botschafter des Ortes Klepsau und der Stadt Krautheim über die Gemarkungsgrenzen hinaus.

Musikalischen Grundstock gelegt

Die größte Ehre wurde an diesem Abend Heinrich Nied zuteil. Nied musiziert in der Winzerkapelle seit 1971. Er war langjähriger Dirigent und hat den Verein maßgeblich in verschiedener Weise musikalisch geprägt. Er beherrscht verschiedene Blechblasinstrumente mit Bravour, war in der Ausbildung engagiert und hat damit den musikalischen Grundstock vieler gelegt und mitgestaltet. Einstimmig wurde er von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020