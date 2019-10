Gremium sprach sich gegen das Aufstellen einer Großwerbetafel aus

Höpfingen.Im Regelfall sind die Sitzungen des Bauausschusses mit den Worten „reine Formsache“ treffend zu beschreiben. In Höpfingen traf das am Montag auf die meisten Tagesordnungspunkte zwar auch zu, aber eben nur auf „die meisten“: Rege Diskussionen entfachten die Baugesuche um die Errichtung einer Wasserrettungswache in der Jahnstraße sowie einer beklebten und beleuchteten Großwerbetafel unweit der Gaststätte „Beim Hannes“.

Nachdem diverse private Baugesuche einstimmig genehmigt wurden, empfahl Gemeinderat Thomas Greulich die Aufnahme einer Rückbauoption für die seitens der DLRG genutzte Wasserrettungswache, um die nicht geklärte Frage nach einer Nachnutzung im Zweifel leichter beantworten zu können.

Darauf konterte Bürgermeister Adalbert Hauck mit dem Verweis auf den „jederzeit möglichen Rückbau“; Gemeinderätin Ute König warf ein, dass die DLRG „immer existieren wird“ und „derartige Hallen immer verwendbar sind“.

DLRG-Vorstandsmitglied Norbert Streckert berief sich auf eine ausschließliche Nutzung durch die DLRG, ehe Thomas Greulich das Bauvorhaben als „nicht zum Umfeld passend“ einstufte und die Frage von Amtskollege Josef König, ob der Mammutbaum und die Blutbuche erhalten werden, seitens Bürgermeister Hauck bejaht wurde.

„Auch die befragten Anlieger sahen keine Einwände“, erklärte das Gemeindeoberhaupt. Der Antrag, eine Rückbauoption in das Vertragswerk zu installieren, wurde bei zwei Ja- und sechs Nein-Stimmen abgelehnt; dafür wurde der Bau ohne Rückbauoption bei sechs Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen bewilligt.

„Nicht besonders glücklich“ zeigte sich Hauck beim Verkünden des Baugesuchs um die Aufstellung einer beklebten und beleuchteten Großwerbetafel nahe der Gaststätte „Beim Hannes“ in der Heidelberger Straße. Das begründete er mit der freistehenden Position der Tafel, womit sie sich von den anderen – an Hauswänden gebauten – Tafeln im Gemeindegebiet unterscheide. „Die freistehende Tafel trägt nicht zur Verschönerung des Ortsbilds bei“, monierte er und wurde von Gemeinderat Josef König gestützt, der in der grellen Beleuchtung bei Nacht, aber auch im wenig ansehnlichen Bild der Werbetafel „ein Unding für die Anrainer“ sah.

Es ginge, so Adalbert Hauck, indes weniger um die Werbung auf der an gewerbliche Interessenten vermietete Tafel, sondern um das „Bauwerk“ als Solches, dessen Aufstellung an einem „dafür ungeeigneten Platz“ beabsichtigt sei. Mit sechs Nein-Stimmen wurde das Gesuch abgelehnt.

Ebensoviele Ja-Stimmen gab es bei der Nutzungsänderung der früheren Gaststätte „Zum Adelshof“ in ein reines Wohnhaus.

Die Rubrik „Verschiedenes“ beinhaltete zwei Wortmeldungen der Gemeinderäte Helmut Häfner und Ute König. Häfner informierte über einen niedrigen, gerade für ältere Personen als „Stolperfalle“ anzusehenden Einlauf im Bereich Petersgasse/Rosenstraße, Ute König erkundigte sich nach nicht funktionierenden Straßenlaternen. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019