Glasfaserkabel werden verlegt

Krautheim.Der Krautheimer Gemeinderat tagte erneut im Eugen-Seitz Bürgerhaus. Dabei gab es wichtige Themen wie den Ausbau der Breitbandinfrastruktur abzuarbeiten.

Das Gremium nahm sich zuerst dem geplanten Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Krautheim an. Wie Bürgermeister Andreas Köhler einleitend sagte, habe der Ausbau des schnellen Internets in der Stadt etwas länger gedauert, denn bereits im November 2018 wurde gemeinsam mit der Gemeinde Dörzbach ein Förderantrag zum Breitbandausbau eingereicht.

Antwort erst im März

Nach mehrfachen Nachfragen kam die Antwort für dieses interkommunale Vorhaben erst im März diesen Jahres. Auf die Stadt entfallen rund 1,2 Millionen Euro. Eine Förderzusage vom Land kam in Höhe von 818 000 Euro. Im Haushalt der Stadt stehen für dieses Jahr 600 000 Euro zur Verfügung. Der Rest soll im kommenden Jahr, so der Bürgermeister, verbaut werden.

„Zwischenzeitlich hat das Ingenieurbüro Ingelo die Planungen fertiggestellt“, sagte das Gemeindeoberhaupt, der den Räten dann die einzelnen Projektabschnitte in den jeweiligen Teilorten vorstellte. Wenn möglich, sollen die Arbeiten gleichzeitig stattfinden.

Köhler schränkte aber ein, dass die Glasfaserkabel nicht direkt in die Häuser führen, sondern zu den Verteilerkästen (FTTC) des Netzanbieters. Danach geht es über die herkömmlichen Kupferkabel zu jedem Wohnhaus. Die Datenrate soll im Umkreis von 500 Metern 50 Mbit betragen.

Da es im Ortsteil Horrenbach keinen Verteilerkasten dieser Art gibt, wird dieser kleine Krautheimer Stadtteil besonders vom geplanten Glasfaserausbau profitieren, denn alle Haushalte werden dann direkt ans Netz angeschlossen, was eine höhere Übertragungsrate erlaubt.

Wie Bürgermeister Köhler sagte: „Wenn man das aber für die gesamte Stadt Krautheim so ausführen würde, wären rund sechs bis acht Millionen Euro zur Realisierung notwendig.“

Entlegenere Orte profitieren auch

Gemeinderat Dr. Thomas Dubowy wollte in einer Zwischenfrage wissen, ob auch die entlegeneren Orte der Stadt die gleichen geplanten Leistungen erhalten, was der Rathauschef bestätigte.

Köhler sagte aber weiter, dass das derzeitig geplante Projekt nicht alle Einwohner betreffe, denn das Glasfaserkabel-Netz wird in Krautheim-Berg, Klepsau, Ober-und Unterginsbach sowie im Neubaugebiet in Gommersdorf nicht gebaut, da diese Bereiche bereits durch die Deutsche Telekom ausreichend versorgt seien. Wie Köhler weiter informierte, sollen die umfangreichen Bauarbeiten im September ausgeschrieben werden. Bedingung ist, dass die Arbeiten zum Jahresende 2021 fertiggestellt sind. Für Köhler wäre es natürlich, wie er sagte, am Besten, wenn die Arbeiten bereits nach sechs Monaten beendet würden.

Oberste Priorität sei, dass das Schulzentrum mit der modernen Technik ausgestattet werde, so der Bürgermeister, denn die Schulen sollen für die Zukunft fit gemacht werden. Dafür muss die Stadt noch eine Menge Geld in die Hand nehmen.

Im Haushalt sind Mittel für die Realschule, die Grund- und Werkrealschule sowie die Förderschule von insgesamt 279 700 Euro eingeplant. Bund und Land haben ein Sofortausstattungsprogramm in Anlehnung an den Digitalpakt Schule umgesetzt. Dabei bekommt die Stadt Krautheim nochmals 52 276 Euro zur Unterstützung der Digitalisierung an Schulen.

Für die Realschule lag das günstigste Angebot über 26 Laptops inklusive Zubehör bei 48 909 Euro. Die Einrichtung soll außerdem 25 Monitore zum Angebotspreis von 20 880 Euro erhalten.

Die Beschaffungen hat Bürgermeister Köhler in einer Eilentscheidung auf den Weg gebracht, wie auch den Kauf von 43 I-Pads inclusive Zubehör für die Grund- und Werkrealschule sowie elf Beamer zum Gesamtpreis von 57 279 Euro. Die Bezuschussung erfolgt zu 80 Prozent.

Der Gemeinderat hatte allen Maßnahmen einstimmig zugestimmt und befürwortet die Digitalisierung an den Schulen besonders in Bezug auf die derzeitige Corona-Pandemie und dem Homescholling. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020