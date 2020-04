Geschädigter wird gesucht

Krautheim.Wie erst jetzt durch eine Zeugin bekannt wurde, ereignete sich am Freitag, 3. April, gegen 8.30 Uhr, in Krautheim in der Götzstraße vermutlich ein Verkehrsunfall. Ein roter Jeep Wangler älteren Baujahrs parkte bei Edeka Geiger angeblich rückwärts aus und soll auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einen, entgegen der Fahrtrichtung geparkten, Pkw aufgefahren sein. Zu diesem Pkw ist nur bekannt, dass es sich um einen hellblauen viertürigen Pkw handelt. Nach dem Unfallhergang zu urteilen, müsste sich der Schaden auf der rechten Fahrzeugseite befinden. Konkretere Angaben konnte die Zeugin nicht machen. Der verursachende Jeep ist bekannt. Der Fahrer des hellblauen Fahrzeuges soll sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 0 79 40 / 94 00 in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.04.2020