Gastspiel abgesagt

Jagsthausen.Bis zuletzt haben die Burgfestspiele Jagsthausen daran festgehalten, die abgesagte Veranstaltung mit Monika Hirschle noch in diesem Jahr nachzuholen. „ Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber dem Publikum, den Mitarbeitern und Künstler sehr ernst. Daher haben wir uns aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen schweren Herzens dazu entschieden, die Veranstaltung ,Gell, Sie sen´s?!’ abzusagen.“, erklärt der Geschäftsführer der Burgfestspiele Jagsthausen Roland Halter am 14. Oktober.

Gäste, die ihre Tickets direkt bei den Burgfestspielen Jagsthausen erworben haben, werden in den kommenden Tagen per Post informiert. Wer seine Karte bei einer Vorverkaufsstelle gekauft hat, sollte sich in diesem Fall direkt an diese wenden. Kunden des Ticketingpartners Reservix werden direkt von Reservix informiert.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020