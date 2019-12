Ford-Fahrer kam ins Rutschen

Krautheim.Auf glatter Straße kam es am Donnerstagmorgen bei Krautheim zu einem Unfall. Gegen 8 Uhr fuhr ein 27-jähriger Ford-Fahrer aus Eberstal kommend in Richtung Altkrautheim. Kurz vor Ortsbeginn Altkrautheim kam er in einer Linkskurve auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und bremste ab. Es kam in der Mitte der Kurve zum Stehen. Dies erkannte eine hinter ihm fahrende 21-jährige Opel Fahrerin offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck des Fords. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen eine an der rechten Seite befindliche Leitplanke abgelenkt und beschädigte diese. Bei dem Unfall wurde keiner verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019