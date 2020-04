„Finanziell in schwierigem Fahrwasser“

Krautheim.Etwas ungewohnt war die Sitzung des Gemeinderates, denn durch die derzeitige Corona-Pandemie tagte das Gremium im Eugen-Seitz-Bürgerhaus, wo die Räte an Einzeltischen saßen und auch für die nur wenigen anwesenden Zuhörer genügend Platz vorhanden war.

Hauptpunkte der Sitzung waren die Beteiligung der Stadt Krautheim am Stadtwerk Tauberfranken sowie die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 der Stadt mit den Wirtschaftsbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Von den vorgetragenen Zahlen der neuen Rechnungsamtsleiterin wurde deutlich, dass auch in Krautheim das Geld zwischenzeitlich knapp geworden ist. Durch die derzeit laufenden und noch geplanten Investitionen wird sich der Schuldenstand am Ende des Jahres deutlich erhöhen und bei Umsetzung aller Maßnahmen wieder den Stand des Jahres 2013 erreichen. Die Abschreibungen zu erwirtschaften ist in diesem Jahr nicht möglich.

Es gab keine Bürgerfragen und Bürgermeister Köhler leitete zur Verabschiedung des Haushaltes über: „Wir kommen nunmehr in eine unruhige Zeit und in finanziell noch schwierigere Fahrwasser.“ Es sei wie ein Blick in eine Glaskugel: Die Ausgangslage der Stadt für das Jahr 2020 sind weniger Einnahmen und dennoch hohe Ausgaben, bedingt durch große begonnene und erforderlich gewordene Baumaßnahmen, wie Sanierung der Grund- und Werkrealschule. Auch der geplante Breitbandausbau, der seit 2018 Thema in der Stadt ist, muss weiter ausgeführt werden.

Als weitere Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 nannte Köhler den derzeitigen Anbau des Kindergartens in Gommersdorf, Hochwasserschutzmaßnahmen in Klepsau, sowie den Ankauf des ZG-Areals und die weitere Stadtplanung.

Ernsthafte Probleme finanzieller Art bereitet der Stadt die vom Land auferlegte Umstellung von der Kameralistik zur Doppik, was die Stadt zwischen 300 000 und 500 000 Euro ohne Gegenwert kostet, was die Handlungsfähigkeit der Stadt enorm einschränke. Zum Thema Wirtschaftsplan Wasserbeseitigung und Wasserversorgung betonte der Bürgermeister, dass man aus finanziellen Gründen den Neubau eines geplanten Abwasserbehälters bei Neunstetten, dessen Kosten rund 450 000 Euro betragen, wegen fehlender Förderung zurückstellen müsse.

Das umfangreiche Zahlenwerk erläuterte die neue Leiterin Finanzwesens, Nadine Henn, die eingangs ihrer Ausführungen betonte, dass sich die Aufstellung des Haushaltes 2020 als sehr schwierig gestaltete. Die Einwohnerentwicklung der Stadt sei weiter positiv und steige jährlich. Der Stadt werde es in diesem Jahr jedoch erheblich an Einnahmen fehlen, zudem wisse man nicht wie sich die derzeitige Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt auswirke. Der stellvertretende Leiter der Finanzabteilung, Fabian Zürn, stellte dann dem Gemeinderat in detaillierter Form die Einnahmen (5 664 600 Euro) und Auszahlungen (7 419 700 Euro) des Finanzhaushaltes dar. Die größten Ausgabenpositionen sind hierbei die energetische Sanierung der Grund- und Werkrealschule mit 1 950 000 Euro, die Stadtentwicklung und der Kauf des ZG-Areals mit 1 250 000 Euro sowie die Erschließung des Baugebietes Straßenäcker mit 1 370 000 Euro, weitere Erschließungsmaßnahmen und die geplante Breitbandversorgung mit 600 000 Euro und der Anbau des Kindergartens Gommersdorf mit 220 000 Euro.

Um die geplanten Investitionen tätigen zu können, werden Eigenmittel in Anspruch genommen. Jedoch ist dieser Betrag nicht ausreichend, so dass eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,9 Millionen eingeplant wird. Mit der geplanten Kreditaufnahme und der geplanten Tilgungsleistung von 210 000 Euro wird sich der Schuldenstand der Stadt, der zu Beginn des Jahres 1 158 554 Euro betrug, zum Jahresende deutlich um 1 690 000 Euro erhöhen. Zum Ende des Haushaltsjahres wird mit einem Schuldenstand in Höhe von 2 854 105 Euro gerechnet und erreicht somit den Stand aus dem Jahre 2013.

Durch die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes werden auch die liquiden Eigenmittel um 18 100 Euro abnehmen. Auf die Mindestliquidität in Höhe von 208 500 Euro wird nicht zurückgegriffen, versicherte Nadine Henn.

Wie Stadtrat Thomas Dubowy in seinem Beitrag sagte, berate man heute im April den diesjährigen Haushaltsplan. Alle wissen um die schwache Finanzsituation der Stadt und könnte sich durch die der-zeitige Corona-Krise zukünftig noch weiter verschlechtern. So könnten die Einnahmen der Gewerbesteuer deutlich geringer ausfallen als geplant. Die Kreisumlage werde sicherlich durch weiter steigende Kosten im Gesundheitswesen und sozialen Bereich noch erhöhen. Dubowy sprach von einer schwierigen Haushaltslage für die Stadt, bemängelte aber, dass es von der Verwaltung keine Erklärung für die bestehenden Haushaltsprobleme gab.

Lob gab es aber für die neue Amtsleiterin Henn die nach seiner Meinung in den ersten drei Monaten ihrer bei der Stadt begonnenen Tätigkeit bei der Stadt einen guten Haushaltsplan aufstellte.

Köhler ging noch auf die mittelfristige Finanzplanung der Stadt bis 2022 ein, wo weitere größere Maßnahmen geplant sind wie der Bau des Kindergartens in Unterginsbach, um den es derzeit viele Diskussionen gibt, die weitere Stadtentwicklung und die zukünftige Nutzung des erworbenen ZG-Areals, der Hochwasserschutz in Klepsau sowie der geplante Breitbandausbau. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen werden in den nächsten Jahren weitere Kreditaufnahmen notwendig sein. Er betonte auch, dass man derzeit noch abschätzen kann, was auf die Stadt nach der Corona-Situation zukomme. Nach weiteren Wortmeldungen aus dem Gremium wurden der Haushaltsplan 2020 wie auch die mittelfristige Finanzplanung der Stadt bis zum Jahre 2022 einstimmig genehmigt. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020