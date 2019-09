Feuerwehr feiert ihre neuen Fahrzeuge

Krautheim.Bei der Ferienprogramm-Aktion der Feuerwehr Krautheim in der vergangenen Woche konnten die teilnehmenden Kinder die beiden neu beschafften Fahrzeuge, eine hochmoderne Drehleiter für mehr als 700 000 Euro und einen Mannschaftswagen der Stützpunktwehr Krautheim sehen und bestaunen. Am Sonntag, 15. September, findet die feierliche Einweihung dieser beiden Fahrzeuge am Feuerwehrgerätehaus statt. Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst, anschließend erfolgt die Einweihung der beiden neuen Fahrzeuge. Ab 12 Uhr bieten die Feuerwehrkameraden für die Festbesucher ein schmackhaftes Mittagessen an sowie ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Ein Rahmenprogramm mit Musik, einer Hüpfburg sowie Vorführungen mit der neuen Drehleiter und eine Fahrzeugschau mit allen der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung stehendenFahrzeugen rundet das Fest ab. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.09.2019