Fahrplan für die närrischen Tage

Krautheim.Die Fastnacht in Krautheim geht auch dort in die „heiße Phase“. Die FG „Lemia“ Krautheim rüstet sich für die drei großen bevorstehenden Veranstaltungen. Am Freitag, 21. Februar, findet ab 19.31 Uhr die erste große Prunksitzung dieser Kampagne statt. Am Samstag, 22. Februar, ebenfalls um 19.31 folgt die zweite Sitzung. Die Kinderfastnacht wird am Sonntag, 23. Februar, ab 14.01 Uhr veranstaltet. Alle drei Veranstaltungen finden im Eugen-Seitz Bürgerhaus statt. Eintrittskarten für die Abendveranstaltungen sind bis einschließlich Donnerstag, 20. Februar, bei Schreibwaren Keilbach zu den bekannten Öffnungszeiten erhältlich sowie an der Abendkasse.

Die „Lemia“ hat in diesem Jahr wieder einen Fastnachtsorden gestaltet, dessen Motto sich mit der Eröffnungssitzung des Narrenrings Main-Neckar befasst: „Zu Krautheim’s Burg, des is e Ding, eröffnet erneut der Narrenring“. F

