„Exzellente Busfahrer“ ausgezeichnet

Krautheim.33 Omnibusfahrer aus der ganzen Bundesrepublik, darunter zehzn von Rüdinger wurden 2019 mit dem „IRU-Diploma of Honour 2019“ für eine Million Kilometer unfallfreien Fahrens ausgezeichnet.

Die Auszeichnung der International Road Transport Union (IRU) wird alljährlich an Fahrer vergeben, die die äußerst strengen Kriterien komplett erfüllen. Dazu gehören neben der unfallfreien Kilometerzahl von mindestens einer Million auch 20 Jahre Erfahrung als Berufskraftfahrer. Gleich zehn Rüdinger-Omnibusfahrer haben diese Anforderungen erfüllt und durften stolz ihre Urkunde entgegennehmen. Auf dieses äußerst positive Ergebnis ist auch Firmenchef Roland Rüdinger sehr stolz. Er legt besonderen Wert darauf, dass seine Busse stets den neusten Vorschriften entsprechen und die Fahrer kontinuierlich geschult werden. Und selbstverständlich steht das Wohl der Fahrgäste an erster Stelle.

Die Rüdinger Verkehrsbetriebe machen mit zwölf Omnibussen optimalen Linienverkehr: Pünktlich, zuverlässig und unauffällig – in den Farben des NVH. Seit Gründung des NVH vor 40 Jahren werden die Schüler, Berufstätigen und Einzelfahrgäste von den ausgezeichneten Busfahrern, echten Profis, sicher an ihr Ziel gebracht. 1994 führte das Busunternehmen Betriebskleidung ein, damit die Fahrer ihre Souveränität besonders gut ausstrahlen und auch von den Schülern respektiert werden. Mit dieser Auszeichnung bedankt sich der Firmenchef Roland Rüdinger bei den Fahrern für ihren Einsatz: Bei Wind und Wetter, bei Schnee und Eis, aber auch bei extremem Sommerwetter halten sie ihren Fahrplan ein. Einige sind solange dabei, dass sie nun kurz vor der Rente stehen und dann als Reservefahrer zur Stabilität des Rüdinger Linienverkehrs beitragen. In der Rüdinger Familie bleiben sie damit auch nach ihrer aktiven Zeit wertvolle Mitglieder. Manche wechseln auch in die Kleinbusabteilung, die behinderte Kinder mit den grünen Spezialbussen zum Kindergarten oder in die Schule fahren.Rüdinger setzt auf Busstandards. Dieser Standard erleichtert den Fahrern und der Rüdinger-Werkstatt die Arbeit und trägt wesentlich zur Sicherheit bei.

