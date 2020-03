Erörterungstermin Windpark

Krautheim.Der Termin zur öffentlichen Erörterung der Einwendungen gegen den Windpark Krautheim-Eckigbreit findet wie geplant am Mittwoch, 11. März, ab 9.30 Uhr im Eugen Seitz-Bürgerhaus in Krautheim, Götzstraße 49, statt. Diese Entscheidung erfolgte nach eingehender Prüfung und Bewertung der aktuellen Situation im Hohenlohekreis bezüglich des Auftretens von Infektionen mit dem Corona-Virus, so das Landratsamt des Hohenlohekreises.

Sollte die Erörterung an diesem Termin nicht abgeschlossen werden können, wird sie an den folgenden Werktagen fortgesetzt. Besucher werden gebeten, allgemeine Vorsichtsregeln zu beachten. Dazu zählen unter anderem direkten Körperkontakt vermeiden (zum Beispiel Händeschütteln), häufiges gründliches Händewaschen sowie die Husten- und Niesetikette.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020