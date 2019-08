„Ergebnis der Arbeit kann sich sehen lassen“

Krautheim.Im Mittelpunkt der konstituierenden Gemeinderatssitzung im Bürgersaal des Johanniterhauses standen neben der Verabschiedung der bisherigen Mitglieder des Gemeinderates die Einsetzung und Verpflichtung des neu gewählten Gremiums sowie die Wahl der Vertreter in einzelne Verbandsversammlungen. Durch die Kommunalwahl haben sich starke Veränderungen im Gremium gegeben.

Nach der Begrüßung der Räte und einiger interessierten Zuhörer durch Bürgermeister Andreas Köhler sowie der Bürgerfragestunde stellte der seitherige Gemeinderat einstimmig fest, dass es keine Hinderungsgründe für den Eintritt der neugewählten Ratsmitglieder gibt.

Elf Räte hören auf

Im Anschluss verabschiedete Bürgermeister Andreas Köhler elf Gemeinderäte, wovon sieben nach einer Wahlperiode aufgehört haben. Das sind Arno Dürr, Matthias Hertlein, Alois Kilian, Christian Schlör, Christian Stauber, Jürgen Specht und Hubert Zürn.

Nach zwei Wahlperioden wurden Petra Frauenschuh und Joachim Essig verabschiedet, Dieter Schneider gehörte dem Gremium 15 Jahre. Nach sieben Wahlperioden, insgesamt 35 Jahren, wurde Heinz Wolpert verabschiedet.

Bürgermeister Köhler bedankte sich bei den Räten für diesen langjährigen Dienst für die Bürger Krautheims und verlieh Heinz Wolpert die Bürgermedaille in Gold. Dieter Schneider erhielt die Bürgermedaille in silber-vergoldet.

Petra Frauenschuh und Joachim Essig wurden mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet. An die Gemeinderäte, die eine Wahlperiode im Gremium vertreten waren, verlieh Köhler die Bürgermedaille in Bronze: Arno Dürr, Matthias Hertlein, Alois Kilian, Christian Schlör, Christian Stauber, Jürgen Specht und Hubert Zürn. In einem Rückblick ging Bürgermeister Köhler auf das ein, was in dieser Zeit in Krautheim geschehen ist. An Heinz Wolpert gerichtet sagte Köhler, dass er in seiner langen Tätigkeit als Gemeinderat drei Bürgermeister erlebt habe.

Viele Projekte abgearbeitet

In dieser Zeit waren unter anderem der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Schaffung der Stützpunktwehr Krautheim mit Konzentration aller Fahrzeuge in Krautheim, die Schulhofentsiegelung, die Sanierung des Rathauses, der Neubau des Seniorenheims mit kommunalem Kindergarten sowie die Erschließung von Baugebieten ein Thema.

Auch die Themen Wasser- und Abwasserversorgungskonzeption wurden behandelt, ebenso die Sanierung der Realschule. Sporthalle und Grund- und Hauptschule waren weitere wichtige Projekte. Dazu gehört auch die Erschließung des Baugebietes „Untere Au IV“ in Gommersdorf, der Ausbau der Kindergartenlandschaft und der geplante Ausbau der Breitbandversorgung im gesamten Gemarkungsgebiet.

Zeiten mit „Kampf und Krampf“

Das, so Köhler, waren doch zeitweise spannende Zeiten mit teilweisem „Kampf und Krampf“ gewesen. Zur Aufgabe des Gemeinderats gehörte auch die Erarbeitung des Konzepts zur Haushaltskonsolidierung 2010 sowie die Sanierung der alten Schulgebäude in Altkrautheim und Neunstetten, heute Dorfgemeinschaftshäuser.

Unvollendet sei die Planung zur Nutzung des Bahnhofareals mit Busbahnhof. „Bei der Gründung des Abwasserzweckverbands und des interkommunalen Gewerbeparks wusste man manchmal nicht mehr, ob man lachen oder schreien sollte“, so Köhler.

Der Bürgermeister bedankte sich beim Gemeinderat und den Ortsvorstehern für die sehr gute, zielgerichtete Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt, besonders bei den altgedienten, allen voran Heinz Wolpert, der das am längsten mitgemacht und ertragen habe, sowie bei allen ausscheidenden Gemeinderäten. Als Fazit stellte der Bürgermeister fest, dass alle im Gremium in den letzten Jahren doch einiges zustande gebracht hätten. Das Ergebnis könne sich sehen lassen.

Neue Mitglieder verpflichtet

Im Anschluss an die Verabschiedung wurden die neu und wiedergewählten Gemeinderäte eingesetzt und verpflichtet. Als erster stellvertretender Bürgermeister wurde Thomas Dubowy gewählt, als zweite Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Abel und als dritten stellvertretenden Bürgermeister Frank Fraulob.

Weitere Sitzung erforderlich

Unter „Informationen des Vorsitzenden“ gab der Bürgermeister bekannt, dass bei der Bewerberlage für den Leiter oder die Leiterin der Kämmerei eine weitere nichtöffentliche Sitzung erforderlich werde.

Der nächste Punkt wurde nachträglich mit Zustimmung des Gemeinderates auf die Tagesordnung gesetzt und behandelt. Der Gemeinderat ermächtigte Bürgermeister Köhler, den künftigen Standesbeamten Viktor Tuchscher nach Abschluss seines Lehrganges und der Prüfung zum Standesbeamten der Stadt Krautheim zu benennen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bauanträge“ stimmte der Gemeinderat dem Neubau einer Lagerhalle mit Büro im Gewerbegebiet Straßenäcker in Klepsau vorbehaltlich der Zustimmung des Ortschaftsrates zu.

Nutzungsänderung befürwortet

Weiteren wurde der Nutzungsänderung im Gebäude Götzstraße 27 (Post und Ladengeschäft) in einen Bäckereiverkauf mit Café und Poststelle ebenfalls planungsrechtlich zugestimmt. F

